Corona: Die Reisemöglichkeiten werden zahlreicher

Gerade Dänemark, auf dessen Öffnung viele Segler an der Ostsee gehofft hatten, bleibt noch weitere zwei Wochen tabu. Und auch danach gibt es Lockerungen nur für diejenigen, die einen einwöchigen Urlaub gebucht haben.

So sehen die derzeitigen Bestimmungen in den wichtigsten Reiseländern in Europa aus: