Corona: Hamburg ancora Yachtfestival abgesagt

Die Messeleitung und die Projektleitung der Messe Hamburg bedauern die Absage, sehen aber aufgrund der aktuellen Pandemiesituation keine andere Möglichkeit, als die Veranstaltung abzusagen: „Wir hatten eine tolles Yachtfestival 2021 mit passendem Sicherheitskonzept vorbereitet und wollten der Branche endlich wieder eine Plattform bieten. Durch die dynamische Entwicklung der Pandemie der letzten Wochen ist das Gesundheitsrisiko im Durchführungszeitraum jedoch nicht kalkulierbar. Zudem untersagt die aktuell gültige Verordnung des Landes Schleswig-Holstein die Durchführung von Veranstaltungen weiterhin bis zum 9. Mai. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Veranstaltungsverbot auch darüber hinaus Bestand haben wird. Nach Abwägung aller Möglichkeiten, mussten wir uns schweren Herzens für die Absage entscheiden“, verlautete es aus Kreisen der Projektleitung des Yachtfestivals.

Die Hamburg Messe und Congress beginnt nun mit den Planungen des HAMBURG ancora YACHTFESTIVALs 2022, das im kommenden Jahr vom 27. bis 29. Mai ebenfalls in Neustadt in Holstein in der dortigen ancora Marina geplant ist.