Corona: Lockerungen für Sportboot-Skipper in Sicht?

Nachdem in der Konferenz der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten am 15. April erste Lockerungen der Einschränkungen beschlossen wurden, fragen sich viele Sportbootskipper, ob sie davon profitieren.

Bereits in der letzten Woche haben die beiden großen Wirtschaftsverbände BVWW und DBSV für Lockerungen der Regelungen gefordert. Nun hat die Wasserschutzpolizei Mecklenburg Vorpommern die Regeln zumindest für die einheimischen Skipper präzisiert und bereits vor Ostern präzisiert. Danach ergeben sich durchaus Möglichkeiten für Sportbooteigner. So dürfen Arbeiten am Schiff im Winterlager ausgeführt werden, das Kranen und Slippen bleibt aber ausschließlich den Werften vorbehalten. Auch aufs Wasser darf man mit seinem Boot, selbst Übernachtungen an Bord sind erlaubt, allerdings unter strengen Auflagen und unter Einhaltung der Regeln der Kontaktbeschränkung. Mecklenburg Vorpommern verzeichnet bundesweit allerdings die niedrigste Corona-Infektionsrate.

So erfreulich das für die Mecklenburger Skipper ist – der touristische Verkehr nach MV bleibt vorerst untersagt. Wer also aus einem anderen Bundesland kommt und wessen Boot in Mecklenburg-Vorpommern liegt, für den gilt weiterhin: Zu Hause und an Land bleiben. Yachthäfen und Marina bleiben auch in MV allerdings weiter geschlossen. Die Betreiber der Anlagen dürfen aber Bootseigner und Personen, die im selben Haushalt leben oder maximal eine weitere Person zu ihren Booten aufs Gelände lassen. Bootsvermietungen, Regatten, gemeinschaftliche Veranstaltungen, Ausbildungsfahrten u.ä. bleiben weiterhin verboten.