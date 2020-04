Corona: Wassersport-Wirtschaftsverbände werben für Lockerungen der Beschränkungen

So wie viele Bootssportler es nicht einsehen können, warum sie zwar mit der Familie gemeinsam im Haus, aber nicht an Bord sein dürfen, so sind auch die beiden großen Wirtschaftsverbände im Boots- und Wassersport, BVWW und DBSV am Ball, um für Lockerungen zu werben, die die Ausübung des Bootssports zumindest in einem gewissen Rahmen wieder möglich werden lässt.

“Dauerhaft kann die Branche auch mit Sofortkrediten und Liquiditätshilfen nicht überleben. Deshalb ist es wichtig, nachdem sich nun eine Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 abzeichnet, dass die Bundesregierung ab dem 20. April Lockerungsmaßnahmen beschließt, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Der Bundesverband Wassersportwirtschaft und Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband haben sich mit dieser Forderung in einer breit angelegten Aktion an die Politik gewandt und konkrete Lockerungsmaßnahmen vorgeschlagen.” heißt es im Newsletter des BVWW.

Konkrete Lockerungsmaßnahmen gefordert

So fordern die beiden großen Verbände, dass “Sportboothäfen geöffnet werden, gewerbliche Arbeiten an Booten und der Hafeninfrastruktur uneingeschränkt zugelassen werden, Boote sowohl von Gewerbetreibenden als auch von Privatleuten über Land und über Wasser in die Häfen verbracht und zu Wasser gelassen werden dürfen (Aufhebung des Ein- und Auslaufverbotes), Übernachtungen auf Privatbooten gestattet werden, eine Versorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität, Treibstoff sowie Entsorgung von Abwasser, Müll etc. in Häfen ermöglicht wird, sämtliche Schleusen geöffnet und Bundeswasserstraßen (binnen wie buten) befahren werden dürfen, Boote an Privatleute vermietet werden und von diesen gefahren werden dürfen, touristische Aktivitäten wie das Übernachten in Ferienwohnungen, Zweitwohnungen oder eben auf Booten und Yachten sowie der damit in Verbindung stehende An- und Abreiseverkehr gestattet werden, Fachgeschäfte für Bootsausrüstung öffnen dürfen.”