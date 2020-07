Das neue MotorBoot Magazin 08/2020

Einige Themen dieser Ausgabe:

An Bord: Vedette Navigator 35

© Werft

Die „Vedette Navigator 35“ ist ein Paradebeispiel für den Slogan „manchmal ist weniger mehr“. Basierend auf dieser These avancierte der Testproband zum „klassenbesten Verdränger“ auf der boot Düsseldorf 2020. Wir ließen uns im großen Test von Fahreigenschaften und Bauqualität des mehrfach preisgekrönten Protagonisten überzeugen.

Vor Ort: Enjoy Yachting

© Schneider

Wer vom Service- und Auslieferungsstandort des Cranchi-Importeurs und Beneteau-Händlers, der Firma Enjoy-Yachting, aus dem Yachthafen in Hannover-Seelze in den Mittellandkanal ausläuft, dem steht praktisch die Welt offen. Die Yachten sind für alle Gewässer geeignet und die Heimatstadt Hannover des Inhabers und Geschäftsführers Meik Lessig liegt an einem Drehkreuz der Schifffahrt. Wir haben einen Tag vor Ort verbracht.