Das neue MotorBoot Magazin 09/2020

Themen dieser Ausgabe: Die BOOT & FUN Inwater 2020 in ihrer dritten Auflage vom 4. bis zum 6. September ist der Neubeginn der deutschen Bootsmessen nach zahlreichen Absagen. Die Messeleitung hat besondere Anstrengungen unternommen, um mit den zuständigen Behörden ein sicheres Messe- und Hygiene-Konzept zu erarbeiten, das die Sicherheit der Aussteller und der Besucher gewährleistet. Test Pardo 38 Pardo 38 (Foto: C. Schneider) Sportlichkeit, klare Funktionalität und italienisches Design ergeben bekanntermaßen eine exklusive Mischung, die auch ausgewiesene Pragmatiker andächtig die Hände falten lassen. Seit dem Frühjahr 2020 können sich Freunde sportlicher Luxus-Tender auch in Deutschland beim offiziellen Händler der italienischen Pardo-Yachten, der Firma Diamond-Yachts in Laboe bei Kiel, auf der Ostsee selbst live an Bord einer Pardo 38 davon überzeugen. Nach einer stürmischen Ausfahrt mit dem Prototypen im Frühjahr 2019 auf der Adria, ging es jetzt bei mediterranen Verhältnissen und den brandneuen Volvo Penta D6 DPI Antrieben im Motorraum auf die Ostsee.

Test Cranchi T 36 Crossover Cranchi T 36 Crossover (Foto: Cranchi) Eine für Alles? Mit dem Begriff Crossover betitelt Cranchi seine T 36 und trifft den Nagel damit auf den Kopf. Denn in der schicken, italienischen Trawleryacht steckt mehr als nur ein sportliches Reiseschiff wie MoBoMag- Tester Claus Breitenfeld am Cranchi-Standort in Hannover Seelze live “erfahren” konnte. Test Onean Jetboards Test Onean Jetboards (Foto: C. Schneider) Jet for Fun! Elektrisch betriebene Jetboards sind im Trend. Kein Wunder, schließlich sieht es nach richtig viel Spaß aus, wenn so ein E-Surfer übers Wasser flitzt. Aber wie groß ist der Fun-Faktor wirklich? Wie gut eignen sich die motorisierten Surfboards als Boots-Spielzeug für die Ankerbucht und den Strand? Und schafft man es als Anfänger überhaupt, sich auf den schnellen Brettern zu halten? MotorBoot Magazin Redakteurin Philine Lehmann wagte auf der Ostsee den Selbsttest.