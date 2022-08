Deutschlands größte Taucheruhren-Wahl startet im August

Die große Watchtime.net Taucheruhren-Wahl findet jährlich seit 2013 statt. Jetzt geht die etablierte Abstimmung auf dem größten deutschsprachigen Uhren-Portal in eine neue Runde. Vom 11.08.2022 bis 11.09.22 wählen Uhrenfans die besten mechanischen Taucheruhren des Jahres in vier Preiskategorien. 2022 stellen sich insgesamt 39 Modelle dem kritischen Urteil der Leserschaft. Zuvor präsentierte Watchtime.net die Zeitmesser bereits ausführlich im Themen-Special Taucheruhren. Hier finden Interessierte außerdem vielseitige Informationen rund um die wohl beliebteste Uhrengattung. Watchtime.net erklärt unter anderem die Taucheruhren-Norm, was die Angabe der Tauchtiefe in Bar bedeutete, wie wichtig das Heliumventil ist oder wie der Juwelier die Gehäusedichtheit einer Taucheruhr prüft.

Die Oris Aquis Date Upcylce im Wert von 2.200 Euro ist der Hauptgewinn bei der Wahl zur Taucheruhr des Jahres. (Bild: Oris)

2021 stimmten rund 7.000 Uhrenbegeisterte bei Deutschlands größter Taucheruhren-Wahl ab. Unter den Teilnehmern verlost Watchtime.net in diesem Jahr in Kooperation mit Oris eine Aquis Date Upcylce im Wert von 2.200 Euro. Die Uhr ist nicht nur ein wertiger Gewinn, sondern setzt auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Denn mit dem Modell macht Oris auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam. Außerdem verwendet die Schweizer Marke für das Zifferblatt recyceltes PET-Plastik, das jede Aquis Date Upcycle zu einem Unikat macht. Der Zeitmesser ist zudem mit einem Durchmesser von 41,5 oder 36,5 Millimetern erhältlich, sodass der Gewinner die für seine Handgelenksgröße passende Variante wählen kann. Die Übergabe der Oris-Uhr erfolgt im Rahmen des exklusiven VIP-Abends der WatchTime Düsseldorf im Oktober 2022. Im Gewinn inbegriffen ist zudem eine Übernachtung für zwei Personen in Düsseldorf. Neben diesem Hauptgewinn winken weitere tolle Preise. So gibt es ein Jahresabonnement von Chronos oder UHREN-MAGAZIN zu gewinnen und 18 Eintrittskarten für die WatchTime Düsseldorf.