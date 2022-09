Die letzten Meter zum Boot sollen rutschfest, sicher und stabil sein. Doch bei vielen Steganlagen kann davon kaum noch die Rede sein und oftmals wird der Weg zum Boot zur Rutschpartie. Das Risiko sich bereits an Land den ersten blauen Fleck am Steiß zu holen ist deutlich größer als an Bord irgendwo anzuecken. Eine Besichtigung deutscher Vereinsstege hat ergeben: Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Schätzungsweise 30 Prozent aller Steganlagen erfüllen nicht mehr die Mindestanforderungen an Sicherheit und Statik. Doch oft fehlt das Budget und manchmal auch die Expertise, welches Material und welche Konstruktion langlebig, sicher und finanzierbar ist.

Genau hier setzt das Angebot von Fibrolux und der Ebner Media Group an. Gesucht wird der marodeste Steg Deutschlands. Dem Gewinner winkt ein Zuschuss von 25 Prozent Kostenbeteiligung (maximal 5.555 Euro) sowie kompetente Beratung durch die Experten von Fibrolux bei der Erneuerung des Stegbelags oder dem Bau eines neuen Steges. Bewerben können sich alle eingetragenen Wassersportvereine mit Sitz in Deutschland.