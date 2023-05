DGzRS fährt 40 Einsätze an Nord- und Ostsee

Zweimal kurz hintereinander im Einsatz waren die freiwilligen Seenotretter der Station Wilhelmshaven. Mit dem Seenotrettungsboot “Wilma Sikorski” kamen sie – gemeinsam mit dem Tochterboot “Johann Fidi” des Seenotrettungskreuzers “Bernhard Gruben”/ Hooksiel – am Sonntag, 30. April 2023, einer dänischen Motoryacht mit Wassereinbruch zu Hilfe. Dem Skipper gelang es noch, an einem Anleger der Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft festzumachen. Dort pumpten die Seenotretter das eingedrungene Wasser außenbords. Sie nahmen den Havaristen auf den Haken und schleppten ihn und die zweiköpfige Besatzung sicher nach Wilhelmshaven.

Das war ein langes Wochenende für die Seenotretter in Nord- und Ostsee: Seeleute ebenso wie Wassersportler waren auf die Hilfe der DGzRS angewiesen – rund 40 Einsätze waren abzuarbeiten. Dabei halfen die Seenotretter mehr als 80 Menschen.

Feuer an Bord

Besonders arbeitsreich war das lange Wochenende für die Seenotretter der Freiwilligen-Station Stralsund. Am Nachmittag des Maifeiertags gegen 14.35 Uhr brach an Bord eines Motorkajütboots auf dem Strelasund vor Drigge Feuer aus. An Bord befanden sich die Eigner, ein älteres Ehepaar aus Stralsund, sowie etwa 460 Liter Dieselbrennstoff und fünf Gasflaschen. Das Seenotrettungsboot “Hertha Jeep” war gemeinsam im Einsatz mit dem Wasserschutzpolizeiboot „Ummanz“, zwei kleineren Booten der Feuerwehr Stralsund sowie dem Bundespolizei-Kontroll- und -Streifenboot „Prignitz“.