DGzRS: Groß angelegte Suche auf der Elbe

In der Elbmündung haben die Seenotretter am Sonntag, 20. März 2022, eine groß angelegte Suche nach mindestens einem vermissten Sportbootfahrer koordiniert, nachdem ein ohne Besatzung treibendes Motorboot gefunden worden war. Später stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Bootsführer an Land in Sicherheit war.