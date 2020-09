Start der Interboot „Special-Edition“

Die Special Edition der Interboot in Friedrichshafen ist eine der ersten großen Wassersportmessen, die in Europa nach der Corona-Pause stattfindet. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf allen Seiten.

Mit einem komprimierten Angebot hat sich die Messe an die aktuellen Herausforderungen angepasst und legt den Fokus in diesem Jahr auf eine klassische Produktschau und auf die Vermittlung von Fachwissen. Insgesamt rund 200 Aussteller präsentieren in sechs Hallen Boote, Funsport und Zubehör. Der Interboot-Hafen kann coronabedingt nicht in Betrieb genommen werden.

© Messe Friedrichshafen

Unseren Stand inklusive Boots-Börse-Pinnwand findet ihr im Foyer West. SVG-Stand (Segler-Zeitung, segeln, Boots Börse, Motorboot Magazin, SegelReporter, sail24, Motorboot online): FW-08