Drei Motoryachten ausgebrannt

Nicht nur die Corona-Krise macht den drei Wassersportlern einen ordentlichen Strich durch die Rechnung in Bezug auf die geplante Bootssaison. In der Nacht von Donnerstag, den 19.03.2020 auf Freitag, den 20.03.2020 fing eines der Schiffe Feuer und geriet in Brand. Zwei weitere Yachten, die nebenan „geparkt“ waren, gerieten dabei ebenfalls in Brand. Alle drei Schiffe dürften Totalschäden sein. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe sechsstellige Summe. Die Brandursache ist unklar, die Polizei und die Feuerwehr ermitteln in alle Richtungen.