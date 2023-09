eFuels Forum auf der Interboot

Das eFuels Forum wird auf der Messe mit einem eigenen Infostand direkt gegenüber dem Stand des DMYV (A4-214) und neben der IWGB (A4- 312) in der Halle A4-313 vertreten sein. Hier erhalten Interessenten Informationen, wie sie ihre Boote heute schon mit bis zu 90 % weniger CO 2 -Neuemissionen mit HVO-Kraftstoffen wie KlimaDiesel und künftig CO 2 -neutral mit eFuels betreiben können. Erkennbar ist der Stand des eFuels Forums schon von weitem an einem grünen Ballon, der darüber schwebt. Dies ist das Zeichen aller Aussteller, die das Thema Nachhaltigkeit im Wassersport auf der Interboot präsentieren.

eFuels („Electricity-based Fuels“) sind flüssige synthetische Kraft- und Brennstoffe, die mittels grünen Stroms aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Bei der Nutzung wird nur so viel CO 2 freigesetzt, wie zuvor bei ihrer Produktion der Atmosphäre entnommen wurde. Aus diesem Grund gelten sie als CO 2 -neutral. eFuels werden in den Regionen der Welt hergestellt, in denen Wind- und Sonnenenergie in großer Menge zur Verfügung steht. Tankschiffe können sie dann in flüssiger Form nach Europa bringen, wo sie in der bestehenden Infrastruktur transportiert, gelagert und anschließend an Tankstellen verkauft werden können. Weitere synthetische Kraftstoffe, die ebenfalls erdölfrei hergestellt werden, sind reststoff- und abfallbasierte Kraftstoffe wie zum Beispiel Hydrotreaded Vegetable Oils (HVO).