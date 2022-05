Die Lübecker Bucht bildet im 13. Jahr die traumhafte Kulisse für die InWater- Boatshow. Diese Faszination lässt auch Heiko Zimmermann, den Gründer und Skipper des neuen Veranstalters Yachtfestival 365 GmbH, nicht los. Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause startet das Hamburg ancora Yachtfestival wieder durch und entfacht mit der Resonanz unter den Ausstellern Begeisterung: „Ich muss wirklich sagen: Wow! Die Menge der Boote, vor allem aber die Qualität der ausgestellten Yachten lässt keine Wünsche offen. Durch die Neuheiten, die präsentiert werden, wird das Yachtfestival zum Premierenfestival“, sagt Heiko Zimmermann und freut sich auf das Treffen mit Ausstellern und Besuchern: „Der Yacht-Sport lebt von seiner Emotionalität. Die Erlebniswelt Wasser zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, ein Gespür für die Boote zu entwickeln, das ist es, was eine InWater-Boatshow ausmacht. Ein Tag beim Hamburg ancora Yachtfestival ist mehr als ein Messebesuch, es ist das Eintauchen in den Yachting-Lifestyle. Das ist die Zukunft von Bootsmessen.“

Workshops, Bühnen-Programm und Live-Musik an Land, Yachten und Boote in ihrem Element, Live-Demonstrationen, Wasser hautnah und Experten- Wissen an den Stegen, in der Ausstellungshalle und an den Pagoden bilden die maritime Erlebniswelt der größten InWater-Boatshow in Deutschland unter dem Motto: „Mehr Yacht, mehr Life!“

„Höhepunkt des Rahmenprogramms wird der Samstagabend ab 18.30 Uhr mit Live-Musik vom Trio Hafennacht. Es soll ein Cometogether im hoffentlich sommerlichen Ambiente einer warmen Mai-Nacht werden. Aber es ist nur ein Event in einer Fülle von Programmpunkte“, so Heiko Zimmermann.

Die Stege, Promenaden und Straßen in der 5-Sterne ancora Marina laden an den drei Messetagen nicht nur zum Schlendern und Genuss kulinarischer Angebote ein, sie bieten vielmehr einen unvergleichlichen Einblick in die weite Welt des Zubehörs, der Ausrüster und Unterstützer des Wassersport. In 85 Pagoden, Fahrzeugen und Trailern sowie an den Ständen in der Ausstellungshalle zeigen die Aussteller ihre Angebote. Rümpfe, Motoren, Elektrik und Segel benötigen eine ständige Pflege durch die Eigner. Und die Aussteller des Hamburg ancora Yachtfestival zeigen, wie es richtig geht.

Das Angebot reicht von einer ständigen Ausstellung maritimer Kunst über Holzbootsbau-Kurse für Kinder bis hin zum Blick hinter die Kulissen bei Peter Wrede Yacht Refits. Bei Knotenkunde und Stand Up Paddling für jedermann sowie Optisegeln für Kinder wird es unterhaltsam praktisch. Handfeste Sicherheitskurse gibt es für Kleingruppen bei MoB-Manövern bei Ausfahrten und World Sicherheitstraining in der Marina. Tipps zum Yachtkauf, zu Yachtversicherungen, anschauliche Vorträge zu den Segeln und zum Trimm und zum Anlegen im Hafen runden das Infotainment-Programm ab. Und die bildreichen Vorträge zum Segeln im Baltikum eröffnen neue Horizonte.

Foto: Hamburg ancora Yachtfestival – Michael Zapf

Segler finden ein breites Angebot zum Rigging bei Kohlhoff sowie zu der Segelgarderobe bei den Segelmachern von Elvström Deutschland, Joerss, One Sails und TT-Sails. Für die Beratung in Sachen Verbrennungs- oder Elektromotor sowie der Motorentechnik wird Neustadt am Messewochenende zum Mekka. Die Fachbetriebe von Brockhausen Marinevertrieb, Bukh Bremen, Friedrich Marx, Omega Grey, Torqeedo, Vetus, VMG Marine zeigen anhand ihrer Ausstellungsstücke die Möglichkeiten der modernen Antriebssysteme.

Vom Motor zur Steuerung der Systeme, der Elektrik und Elektronik an Bord, ist es nur ein kurzer Weg – beim Yachtfestival im Wortsinne. Denn die Ausrüster in diesem Bereich sind zahlreich. Jeder Eigner wird hier ein auf seine Yacht zugeschnittenes Angebot finden. Neben den Motor-Technik-Unternehmen stehen auch die Elektrik- und Elektronik-Experten mit ihrem Knowhow parat. Ob bei B.I.S Electronics, Fellecs-Tech, Mörer Schiffselektronik, Philippi oder Shrink Tech s.r.o.: Tipps und Lösungen zu entsprechenden Projekten an Bord gibt es zahlreich. Wer an eine Bordversorgung per Solarenergie denkt, der ist bei Flin Solar bestens beraten.

Foto: Hamburg ancora Yachtfestival – Michael Zapf

Aber es gibt viele weitere Möglichkeiten, um den Komfort, Spaß und die Individualisierung an Bord zu steigern. H+B technics liefert Lift-Systeme für das Beiboot, bei Hermann Gotthardt findet sich alles zu Navigation- und Audio-Systemen, ThingsOfficer kümmern sich um die Fernüberwachung bzw. Fernsteuerung der Systeme an Bord, Mare Multimedia sorgen für die Bord-Kommunikation, Boatsign kreiert individuelle Beschriftungen, bei den Schaumstoffschwestern Lübke lässt sich für jede Koje und Sitzecke das richtige Polster finden, und Leathercare Ocklenburg zeigt wie Lederpflege funktioniert.

Auch die Sicherheitsfragen werden in Neustadt beantwortet. Secumar berät zu den diversen Rettungswesten, Branduno über den Feuerschutz, Hermann Gotthardt zu Rettungsinseln. Die Seenotretter und die Wasserschutzpolizei sind vertreten.

Foto: Hamburg ancora Yachtfestival – Michael Zapf

Natürlich bietet sich beim Yachtfestival schon jetzt der Blick nach vorn an. Denn die Rumpfpflege steht in wenigen Monaten wieder an. Alle Fragen zu Farben, Lacken und Antifoulings werden kompetent von den Experten vom Yacht Pro Farbenvertrieb und M.u.H. von der Linden oder in Sachen Antifouling-Folie von Finsulate beantwortet. Corktec Innovations sowie RoSch Yacht beraten zu Decksbelägen, und alles rund um den Yachtservice sowie Yachttransporte gibt es bei J.B. Sonderfahrzeuge, Weihe Yachting, R. Klepsch und Schmüdis. Eintauchen mitten in das Erlebnis Wassersport kann man bei den Informationen durch die Verbände, Vereine und Wassersportschulen. Der Deutsche Segler-Verband, die Sportbootvereinigung im DMYV, Deutschlands ältester Segelclub, der SC Rhe, Kiel Marketing, die Segelschulen Well Sailing, Sail&Surf Pollensa sowie Sail and Surf Pelzerhaken und das Charter-Unternehmen Dream Yacht Sales sind in Neustadt vertreten.

Motorboote für ruhigen Sport und kraftvolle Reisetrips

Beiboote, Angelboote, schnelle Ribs, luxuriöse Yacht – motorgetriebene Boote präsentieren sich zum Hamburg ancora Yachtfestival sowohl auf der Freifläche an Land als auch an den Stegen im Hafen in vielfältiger Form. Ein Fokus liegt vielfach auf der Weiterentwicklung der Motoren. Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren, Treibstoffersparnis sind die Schlagworte. Und auch die E-Mobilität macht vor dem Wassersport nicht halt. Der E-Antrieb auf dem Hellwig Milos V630 wird das in einer Weltpremiere präsentieren. Den Blick in die Zukunft gewährt auch der Eelex 8000. Das 8-Meter-Boot aus Schweden kommt mit reduziertem Design, riesigem Platz im Cockpit und 100 Prozent elektrischer Energie daher und steht damit für einen ökologisch nachhaltigen Fußabdruck im Bootssport.

Foto: Hamburg ancora Yachtfestival – Michael Zapf

Trotz der Vielfalt des Yachtsport gibt es einen gemeinsamen Nenner: Die Sehnsucht, auf das Wasser zu kommen. Die Möglichkeiten dazu sind zahlreich. Sie zeigen sich nicht nur in der Vielzahl der offenen Boote und großzügigen Yachten, sondern auch in den Premieren von Neustadt.

Gleich mit zwei Neuvorstellungen kommt Saxdor an die Ostsee. Das markante Design der Marke zeigt sich beim Saxdor 320 GTC. Das kantige Deckshaus, die bulligen Außenborder und pfiffige Konstruktionsideen an und unter Deck machen das 10-Meter-Schiff zum idealen Reiseschiff im Sommer. Seinen Ursprung kann auch der Saxdor 200 Sport nicht verhehlen. Auf knapp sechs Metern Bootslänge bietet er einen kraftvollen Einstieg in den Bootssport. Mit der Wendigkeit eines Jet Skis, aber dem Fahrkomfort eines kompakten Bootes wurde es zum European Power Boat 2021 in der Klasse bis 8 Metern und wird deutschlandweit erstmals gezeigt. In gleicher Größe, aber mit einem anderen Konzept agiert das Alesta SeaMax 620 Cabin. Die Deutschlandpremiere beweist, dass schon auf etwas über sechs Metern komfortables Reisen mit einer Kabine für zwei Personen möglich ist. Tagestörns mit bis zu sechs Personen unterm Kabinendach und Übernachtungen für zwei Personen sind auf der ebenfalls nur 6,5 Meter langen Ocean Bay 655 möglich, die ganz frisch in Neustadt ausgestellt wird.

Foto: Hamburg ancora Yachtfestival – Michael Zapf

Setzt die Ocean-Bay-Serie auf Funktionalität, so präsentiert sich eine weitere Deutschlandpremiere in einem ganz anderen Stil. Die Cormate T28 offenbart klassische Linien, geballte Kraft, die das achteinhalb Meter lange Boot auf über 50 Knoten beschleunigen, und gediegenem Komfort an Deck.

Ein Name spricht Bände: Das Iron 707 ist wie ein SUV auf dem Wasser. Erstmals auf einer Bootsausstellung in Deutschland vertreten beweist das Design mit tiefem Schwerpunkt eine hohe Seetauglichkeit und stressfreies Fahren. Ein Familienboot im besten Sinne ist dagegen die Bavaria SR36, die sich nach ihrer Neuentwicklung in Neustadt zeigt: Viel Platz, Sicherheit und Komfort sind die Charakteristika, die das Boot für Reisen mit Eltern und Kindern zu bieten hat. Entspanntes Reisen ist auch das Maß der Dinge bei der Sealine C390. Die Europapremiere zeigt das prägnante Rumpfdesign der 12-Meter- Yacht mit seiner großen Fensterfront, die Deckshaus und Cockpit miteinander verschmelzen lassen.

Einen riesigen Lounge-Bereich im Cockpit bietet die neue X-Power 33C: Die Dänin ist mit ihrer leichten Bedienung wie geschaffen für Tagestouren mit dem großen Freundeskreis. Luxuriös geht es auch auf den weiteren Deutschlandpremieren zu: Auf der Absolute 48 Coupé lässt sich ein langer Urlaub mit Salon und Küche im Hauptdeck und drei Kabinen im unteren Deck mit bis zu sechs Personen genießen. Die 15-Meter-Yacht ist trotz des großen Raumangebots sportlich gestaltet.

Yachten aus dem Bereich der maritimen Träume sind die Sirena 58, die Fleming 58 und die Sunseeker 65 Sport, die allesamt erstmals auf einer deutschen Boatshow zu sehen sind. Doch die Konzepte könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Fleming scheint in ihren klassischen Linien goldenen Zeiten des Jet-Sets entsprungen, die Sirena setzt ganz auf komfortables Reisen in moderner Konstruktion, während die Sunseeker unverkennbar einem Design folgt, das die Kraft der 20-Meter-Yacht widerspiegelt, die auf bis zu 35 Knoten beschleunigt werden kann. Übertrumpft wird sie allerdings noch von der großen Schwester. Die Sunseeker Predator 74 XPS ist mit fast 23 Metern Länge das Flaggschiff des gesamten Hamburg ancora Yachtfestivals.

Über das Hamburg ancora Yachtfestival

Die Ausstellungsfläche des Yachtfestival mit einer Fläche von 56.000 m² in der 5-Sterne ancora Marina in Neustadt i.H. ist von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag,

22. Mai, von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstagabend von 18.30 Uhr bis 22 Uhr wird ein Hafenabend mit Live-Musik gefeiert. 180 Aussteller präsentieren sich mit ihren 180 Yachten an den Stegen, in 80 Pagoden und in der Ausstellungshalle mit 1500 m². Zehn Welt-, eine Europa- und 21 Deutschlandpremieren zeigen die neuesten Entwicklungen des Segel- und Motorbootsport mit Booten von 4,30 m bis 23 m.

Der Eintritt an allen Messetagen ist frei. Eine Anreise mit der Bahn wird empfohlen. Ein kostenloser Bus-Shuttle vom Bahnhof und Marktplatz in Neustadt wird angeboten. Besucher mit dem eigenen Pkw haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug außerhalb des Marinageländes zum Preis von 10 € für den Tag abzustellen.

www.yachtfestival.de