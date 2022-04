Elektrischer Antrieb für arktische Bedingungen

Im Mai soll das Schiff offiziell vorgestellt werden, bevor es anschließend in einen dreijährigen Pilotversuch startet. Bevor es jedoch ausgeliefert wird, führte das Volvo-Penta-Team umfangreiche Tests und Überprüfungen in der eigenen Marine-Testanlage bei Göteborg durch, um die eisigen Bedingungen zu simulieren, für die das Ausflugsgefährt bestimmt ist. Für die Umsetzung der letzten Details befindet es sich nun beim Bootsbauer Marell Boats.

Das Projekt stelle einen wichtigen Schritt im Bereich Elektromobilität auf See dar und sei in vielerlei Hinsicht ein Novum, erklärte Volvo Penta. So habe das Unternehmen ein Batteriesystem entwickeln müssen, das bei arktischen Temperaturen funktionieren kann. „Die durchschnittliche Wassertemperatur in Spitzbergen liegt im Sommer zwischen -2 und 0 °C. Um die Temperatur der Batterien konstant bei 15 °C zu halten, mussten wir ein integriertes Heiz- und Kühlsystem entwickeln, das kein Meerwasser umwälzt, um eine Vereisung zu vermeiden“, sagte Projektleiter Mario Celegin.

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir mit diesem neuen Hybridschiff erreicht haben“, so Mario Celegin. „Der ‘Learning by Doing’-Ansatz war eine neue Arbeitsweise für uns, aber sie hat uns sehr inspiriert. Die Arbeit in einem kleinen, produktiven Team in den letzten zwei Jahren hat es uns ermöglicht, schnell Fortschritte zu machen und effizient Entscheidungen zu treffen. Vor allem aber war es eine Lernerfahrung, die Spaß gemacht hat. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Seeerprobung durch unsere Kunden.“