Erfolgsgeschichte aus Bremen

Claudia und Albert Drettmann vor der Firmenzentrale an der Weser

Die Geschichte von Drettmann Yachts begann relativ unspektakulär und, wie so viele Unternehmen, in einer Garage. Traute und Dierk Drettmann begannen dort 1973 mit dem Verkauf von Gebrauchtbooten, vier Jahre später übernahmen sie die Vertretung für Neptunus und verkauften insgesamt 750 der niederländischen Yachten. Die heutigen Geschäftsführer, Claudia und Albert Drettmann, übernahmen das Unternehmen 1989 und bauten es nach und nach zu einer starken Marke aus. Mit dem Bau der Yachten Elegance und Bandido gelang dem Familienunternehmen ein weltweiter Verkaufserfolg – insgesamt 350 Yachten bis 54 Meter Länge fanden einen Eigner.

Im Jahr 2006 bezog das Unternehmen ein neues, repräsentatives Firmengebäude mit direktem Weserzugang, einem mehrere hundert Quadratmeter großen Showroom und eigenem Kai. Albert Drettmann: “Mit dem neuen Gebäude wurde ein sehr gut funktionierendes Gesamtpaket geschaffen. Horizon hat nach unseren Plänen in Taiwan gefertigt, und wir konnten die Kunden vor Ort in Bremen in Bezug auf Design und Ausstattung beraten. Außerdem gab es genügend Platz für Brokerage-Yachten und die Möglichkeit, Seatrials direkt vor dem Büro zu machen.”