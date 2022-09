Erstes autonomes Binnenschiffsmodell geht in Betrieb

Noch dieses Jahr geht das weltweit erste vollständig autonom fahrende Binnenschiffsmodell in Betrieb. ELLA, so der Name des vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST) in Duisburg koordinierten Projektes, wird von Designer und Bootsbauer Uwe Feller in Wetter an der Ruhr ausgelegt, gebaut und zum Herbst 2022 betriebsfertig an seinen zukünftigen Einsatzort geliefert.