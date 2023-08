Experte fordert mehr Nachhaltigkeit im Bootssport

Global Marine Business Advisors (GMBA) ist eine Gruppe von 19 hochrangigen Experten der Schifffahrtsbranche, die auf fünf Kontinenten und in neunzehn Ländern ansässig sind und die Bootsindustrie und Freizeitschifffahrtsbranche u.a. in den Bereichen Export-Entwicklung, Marinas, Marketing, Superyachten und Management berät. Jetzt hat sich David Lewin, britisches Mitglied der Gruppe kritisch zum Thema Nachhaltigkeit und dem Verhalten der Boots-Industrie auf diesem Gebiet geäußert und fordert die Branche auf, ihr Verhalten zugunsten nachhaltigerer und effizienterer Produkte zu ändern.

Bootsexperte aus der britischen Bootsindustrie David Lewin ist seit 40 Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Bootsindustrie tätig. So war er unter anderem Präsident des britischen Handelsverbands für die britische Freizeit-, Superyacht- und kleine gewerbliche Schifffahrtsindustrie, British Marine, stellvertretender Vorsitzender der National Boat Shows, stellvertretender Vorsitzender der ICOMIA, dem gemeinnützigen internationalen Handelsverband, der nationale Verbände der Freizeitschifffahrtsindustrie und Ratsmitglied der Royal Yachtig Association (RYA), dem Dachverband für den britischen Bootsport. Ideen statt Ausreden Das Verbrennen großer Mengen fossiler Kraftstoffe zum reinen Freizeitvergnügen in der Freizeitbootsbranche steht zunehmend in der Kritik. (Foto: C. Schneider) Lewin fordert in seinem Beitrag auf der Website der Marine Industrie News Bootsbauer auf, aufhören, in Sachen Nachhaltigkeit sich weiterhin auf – seiner Ansicht nach lahme – Ausreden zurückzuziehen, um umweltschädliche Produkte anzubieten. Die Aussage „Man würde nur das produzieren und bauen, was der Kunde wünscht“, könne angesichts globaler Herausforderungen bei Klima- und Umweltschutz nicht mehr das alleinige Leitmotiv der Produktentwicklung sein.

Einige Hersteller haben die Herausforderung erkannt und nehmen Sie an. Hier: Versuchboot der Brunswick-Gruppe zur Entwicklung eines neuen elektrischen Hochvolt-Bootsantriebs. (Foto: C. Schneider) In der heutigen Gesellschaft werde Bootfahren oft als elitär und luxuriös angesehen, und in gewisser Weise sei es das auch, so Lewin. Die Kosten für den Besitz und Betrieb von Booten, so auch von Motoryachten der Mittelklasse, seien beträchtlich. „Doch in einer Zeit, in der wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels und der Notwendigkeit, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, konfrontiert sehen, ist es an der Zeit, unsere Einstellung gegenüber dieser Freizeitaktivität zu überdenken“, gibt Lewin zu bedenken und spricht damit einen sensiblen Aspekt des Bootsports an. Superyachten schon im Fokus Groß- und Superyachten sind bereits im Fokus von Klimaschützern. (Foto: C. Schneider) Die Superyachtbranche stünde bereits im Rampenlicht und sei sich bewusst, dass sie ihren Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen leisten muss, so der Bootsbau-Experte. Es wurden bereits einige Schritte unternommen, und die Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Lösungen schreitet voran. Dennoch sei es notwendig, sich verstärkt auch auf das mittlere Segment der Boote konzentrieren, so Lewin.

Automobilindustrie als Vorbild Lewin konstatiert: „Während wir in anderen Bereichen wie der Automobilindustrie bereits Fortschritte bei Elektroautos, Wasserstoffproduktion und erneuerbaren Energien gemacht haben, scheint dieses Ethos im Bereich des Freizeitbootfahrens verloren zu gehen. Dort werden oft Boote mit überdimensionierten Motoren und ineffizienten Rumpfformen gefordert, die letztendlich mehr Energie verschwenden als benötigt wird.“ Es sei daher an der Zeit, das Argument “Wir produzieren nur, was der Kunde will“, nicht länger gelten zu lassen, da es unverantwortlich sei, auf Kosten der Umwelt und der Zukunft unseres Planeten den Wünschen nach immer mehr Leistung nachzugeben. Strom statt Sprit?…. … mit dieser Frage beschäftigen sich auch Bootsfahrer immer mehr.(Fotos: C. Schneider) Effizienz statt Leistung Dabei geht es Lewin nicht nur um das Thema Motorleistung, er nimmt auch bestimmte Bootsdesigns und Konstruktionen aufs Korn: „Im Bereich der größeren Motoryachten gibt es Unternehmen, die Boote mit größtmöglichem Innenvolumen produzieren, die auch noch hohe Geschwindigkeiten erreichen sollen. Diese Art von Konstruktionen führt oft zu ineffizienten Rumpfformen, die mehr Treibstoff verbrauchen, als wirklich notwendig wäre.” Auch das Seeverhalten solcher Yachten unter raueren Bedingungen sei nicht immer optimal. Und auch die Verwendung von GFK-Materialien für den Bootsbau, die nicht recycelt werden können sowie z.T. altmodische und umweltschädliche Produktionsmethoden prangert Lewin an.