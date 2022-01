Jollentörn durch Deutschland erfolgreich beendet

Clara Böckenhoff und Paul Winter Mit zwei Tagen Verspätung waren Clara Böckenhoff und Paul Winter zu ihrem Törn vom Bodensee über die Ostsee am 30. Dezember aufgebrochen, da Starkwind und hoher Wellengang eine frühere Abfahrt verhinderte. Tage, die nun fehlten, denn für Paul beginnt am Montag, den 10. Januar der entscheidende Schulblock für die Gesellenprüfung zum Bootsbauer an der Landesberufsschule für Bootsbauer auf dem Priwall in Lübeck Travemünde. Und auch Clara Böckenhoff drückte der Termin. Montagmorgen, 7.30 Uhr heißt es wieder: Antreten zum Dienst im Rahmen der Ausbildung zur Bootsbauerin auf der Michelsen-Werft in Friedrichshafen am Bodensee. Schneetreiben zum Start der letzten Etappe nach Travemünde Daher entschieden sich die beiden auf dem Mittellandkanal, ein Stück der restlichen Wegstrecke abzukürzen und organisierte einen Trailer Transport. „Ich denke, das anspruchsvollste Stück auf dem Rhein sind wir auf eigenem Kiel gefahren, jetzt ist es wichtig, rechtzeitig zu unseren Terminen anzukommen“, so Paul Winter.

Durch die Häfen der “Königin der Hanse” Clara Böckenhoff lässt die Tour Revue passieren: „Es ist unglaublich, wie viele Menschen uns ihre Anerkennung ausdrückten, indem sie uns unterstützten. Das beginnt bei unserem Arbeitgeber und natürlich unseren Kollegen von der Michelsen-Werft, die dieses Projekt erst möglich machten. Das Material – Harze, Lacke und vieles mehr – sowie jede Menge Tipps und Ratschläge und während der Tour auch noch eine tolle Aufnahme in Wesel kam von der von der Linden GmbH, die tollen Support lieferte.“ Begegnung mit der Großchiffahrt auf der Trave „Dann das Team von Clown Sails und der Tuchhersteller Dimension Polyant, die uns die Segel gesponsort und genäht haben, sowie die Firma Bartels, die uns die Rollanlage für die Rollfock für einen sensationellen Vorzugspreis überlassen hat“, ergänzt Paul Winter. „Mit der Ausrüstung von Gill und Secumar wurde der Törn jetzt im Winter überhaupt erst möglich“, bedankt sich Clara Bökenhoff und fügt hinzu:“ Und die Sachen sind richtig topp! Ganz ehrlich – spätestens auf dem Rhein bei Sturm, waren wir so richtig froh, so eine gute Ausrüstung zu haben, auf die man sich verlassen kann.“