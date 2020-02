Frühlings-Hausmesse bei Gründl

Die Besucher können sich von über 80 Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtbooten begeistern lassen. Das Team des bekannten Bootsimporteurs und Servicebetriebs, der mehrfach als „Jeanneau Dealer of the Year“ ausgezeichnet wurde, steht allen Besuchern mit dem gesamten Know-how von über 60 Jahren Firmengeschichte zur Seite.Während der diesjährigen Hausmesse wird beim „Angrillen“ natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Live Musik sorgt für eine gute Stimmung, bei zahlreichen Sonderaktionen und Produktvorführungen können die Besucher Interessantes und Spannendes über die Neuheiten auf dem Bootsmarkt erfahren. Das Angebot umfasst Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtboote. Zusätzlich zu den Booten wird eine breite Palette an Boots- und Wassersportzubehör im Ladengeschäft in Bönningstedt und über einen Onlineshop angeboten und der neue Ausrüstungs- und Zubehörkatalog 2020 vorgestellt.

