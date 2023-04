Haben es sich zur Aufgabe gemacht, Gewässer von Abfall zu befreien: der Ghost Diving Germany e.V.

Sie sind ein Riesen-Problem, weil sie zu den Müllmassen in den Meeren beitragen, weil sie lebensgefährlich sind für alle Meerestiere und weil sie als Mikroplastik in die Nahrungskette gelangen: Durch die Meere treiben Millionen von Geisternetzen – ganze Netze, die Fischtrawlern verloren gegangen sind, aber auch Teile von Netzen. Allein in der Ostsee kommen pro Jahr bis zu 10.000 Netzteile hinzu.

Seit 2007 international aktiv

Seit 2007 geht Ghost Diving International gegen diese Form der Meeresverschmutzung vor: Gegründet und geleitet von technischen Tauchern hat sich die Wohltätigkeitsorganisation auf die Bergung von Fischereigerät und Geisternetzen spezialisiert. Seit 2021 gibt es Ghost Diving Germany e.V., den deutschen Ableger der Taucher-Organisation, der in Nord- und Ostsee diesen speziellen Meeresmüll einsammelt. Hinzu kommt Aufklärungsarbeit über die Vermüllung der Meere.