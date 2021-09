Gelungener Auftakt zur Interboot

einen erfolgreichen Start hat die Interboot am ersten Wochenende hingelegt: 17 500 Wassersportfans waren trotz strahlenden Sonnenscheins mit an Bord zum Auftakt der 60. Ausgabe.

Rund 280 Aussteller zeigen noch bis nächsten Sonntag, 26. September in sechs Messehallen, Foyers und Freigelände Neuheiten und Produkte wie Boote, Boards und Zubehör. „Einen besseren Auftakt hätten wir uns nicht wünschen können. Die Resonanz unserer Aussteller und Besucher zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und mit unserem Schutz- und Hygienekonzept allen ein sicheres Erlebnis bieten können“, zog Projektleiter Dirk Kreidenweiß erste Zwischenbilanz. Nicht nur das Messegelände erfreute sich großen Zulaufs, sondern auch die traditionelle Interboot-Trophy auf dem Bodensee war ein voller Erfolg. Von der ästhetischen Zehn-Meter-Yacht über das funktionelle Platzwunder bis hin zum teleskopierbaren Fender: Die 60. Ausgabe der Interboot hält zahlreiche Premieren in sechs Hallen plus Foyers und Freigelände bereit. Rund 280 Aussteller sind bei der Geburtstagsausgabe vom 18. bis 26. September 2021 mit dabei und präsentieren die gesamte Bandbreite des Wassersports. Eine Auswahl der gemeldeten Neuheiten gab es beim Presserundgang am Messevortag zu bestaunen.

Freigelände West: SUP-Stand Teleskopierbarer Fender spart 70 Prozent Platz Er war selbst losgezogen, einen platzsparenden Fender zu kaufen. Weil er den nicht bekam, konstruierte der Österreicher Ramis Demir selbst einen. Inzwischen ist sein POP-Fender zum Patent angemeldet und hat weltweites Interesse hervorgerufen. „Viele Eigner kennen das Problem und schaffen sich für ihre Bootsgröße zu wenig oder zu kleine Fender an“, sagt der Tüftler, der etliche Nächte investierte, bis der POP fertig war. Weil dieser Fender ohne Druckluft auskommt, ist er absolut wartungsfrei, was für lange Haltbarkeit spricht. Clever wird auf die üblichen Ösen an den Enden verzichtet, wodurch er zusammengedrückt 65 bis 70 Prozent des Volumens einspart. Die Grundgröße des ersten Prototyps ist bei 16 cm Durchmesser. Eine größere Version ist mit angedacht. Der Verkaufspreis könnte sich bei zirka 80 Euro einpendeln.

Partyplattform für Vatertag Als Volker Green mal eine andere Vatertagstour als mit Fahrrad oder Bollerwagen unternehmen wollte, baute der Schleswig-Holsteiner ein Floß. Aus der fixen Idee wurde ein Geschäftszweig, aus dem benzingetriebenen Spaßfahrzeug ein nachhaltiges wie führerscheinfreies Event- und Partyfloß mit 15-PS-Elektro-Antrieb. Eine Akkuladung reicht für acht Stunden gemächliche Fahrt. Die L-Version ist 8,80 lang und bietet zwölf Personen plus Fahrer die wichtigsten Ausflugsfeatures wie Bordgrill, Biertischgarnitur, eine Solar-Musikanlage sowie WC unter Deck und sogar ein ausfahrbares Sprungbrett für ein Bad im kühlen Nass. Dann wird das Floß per GPS elektronisch auf der Stelle gehalten. Die Plattform kostet je nach individueller Ausstattung rund 58.000 Euro. Eine S-Version für sechs Partylöwen ist in Bau, eine M für acht in Planung. Zielgruppe sind auch Verleiher.