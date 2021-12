Generationswechsel bei CTM

Zum 1.1.2022 werden Lars Thomsen und Thorben Will sowohl in die Geschäftsführung eintreten als auch Gesellschafter der GmbH werden. Ende März scheidet Ralf Tapken aus der Geschäftsführung aus und wird sich neuen Aufgaben stellen.

Als Generalvertreter von Gurit in Deutschland, Österreich, Tschechien, Dänemark, Ungarn und der Slowakei für den Bereich von innovativen Composite Materialien und führender Technologiepartner wird sich CTM auch im Jahr 2022 vermehrt der Einführung nachhaltiger Materialien widmen, so die neuen Gesellschafter des Unternehmens.

Thorben Will, Groß- und Außenhandelskaufmann und Betriebswirt, tritt ebenfalls zum 1.1.2022 als Geschäftsführer und Teilhaber bei CTM ein. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen in Marketing- und Vertriebsaufgaben bei großen deutschen Werften sowie der Zulieferindustrie wird sich Thorben Will auf die Themen Marketing und Vertrieb konzentrieren.

Neue nachhaltige Produkte

Mit der Markteinführung der Ampro Mehrzweck Epoxy Systeme mit Ampro Härtern und Ampro Bio- und SEAL Harz wurden bereits neue Maßstäbe in Bezug auf die Produktpalette gesetzt. Das neue Prime 37 Infusionsharz mit den Ampreg Härtern und hohem Bio-Anteil verstärkt das Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens im Epoxy-Bereich. Mit dem Einsatz von Flachsfasern des Partners BComp in Kombination mit dem 100% recycelten Kerdyn PET Schaum treibt CTM den Ausbau CO2-freier Bauteile weiter voran. In den kommenden Monaten sollen weitere Materialien aus diesem Bereich folgen.

Eigene Abfüllung, große Lagerhaltung

Der CTM Anspruch, den Kunden zu jeder Zeit das Lieferprogramm kurzfristig und schnell bereitstellen zu können, hat sich mit der Investition in eine eigene Ampreg Misch- und Abfüllmaschine und den Aufbau von Lagerkapazitäten in einem turbulenten Marktumfeld bezahlt gemacht. Im Frühjahr 2022 ist zudem der Umzug in deutlich größere Räumlichkeiten in direkter Nachbarschaft geplant. Dadurch werden weitere Lagerkapazitäten geschaffen, um in Zukunft noch schneller auf Kundenbestellungen reagieren zu können.