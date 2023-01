Grand Banks Trawler-Treffen in Heiligenhafen

„Die Grand Banks Gemeinschaft ist in den vergangenen Jahren zu einer Familie zusammengewachsen, die die Leidenschaft für die seegängigen Trawler eint. Wo auch immer ein “Grand Banker” einer Grand Banks begegnet, wird ein Kontakt hergestellt“, erklärt Markus Gehrlein, Grand Banks-Eigner und Mitorganisator des Treffens in Heiligenhafen. „Auch in der Wintersaison gibt es einen regen Austausch untereinander, und die Hilfsbereitschaft untereinander ist einfach großartig“, lobt Gehrlein die Gemeinschaft der Trawler-Enthusiasten.

Die Organisation der Veranstaltung liegt in den Händen eines Organisations-Teams. Unterstützt wird das Team jeweils durch einen Gastgeber am Veranstaltungsort. Über 25 Yachten der Marke erwarten die Veranstalter in diesem Jahr. Die Schiffe werden prominent im Kommunalhafen gegenüber des Museumsstegs festmachen. Dass diese Ansammlung der soliden „Grand Banker“ auch über die Gemeinschaft der Eigner hinaus für den Veranstaltungsort einen Wert hat, zeigt sich darin, dass der Tourismus-Service in Heiligenhafen das Treffen gastfreundlich und großzügig unterstützt.

Das Treffen, das unter dem Motto “Rendezvous, Kulturelles, Seemannsgarn und Genussmomente” läuft, soll von Allem etwas bieten. Am Samstag ist ein Ausflug per Bus zum sehenswerten Eutiner Schloss geplant, bevor es nach der Rückkehr zum Highlight des Treffens, dem exklusiven “Captain´s Dinner” kommt. Am Sonntag ist Tag der Seenotretter und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist in Heiligenhafen zu Gast. Der Abend ist für Seemansgarn am Grill mit Fassbier reserviert. Am Pfingstmontag endet das Treffen, und die Crews starten dann wieder in Richtung ihrer Heimathäfen oder zum nächsten individuellen Reiseziel.