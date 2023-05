Die Ausstellungsfläche des Yachtfestivals in der 5-Sterne ancora Marina in Neustadt/Holstein wird von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Das Yachtfestival soll dabei auch der Treffpunkt für die Wassersport- Interessierten sein, die einen entspannten Tag mit Yachtlife-Style an der Lübecker Bucht genießen wollen. Am Samstagabend steigt zudem die Hafennacht mit der bekannten Band ALBERS AHOI.

Auf rund 180 Boote und Yachten haben die Besucher die Möglichkeit live in der ancora Marina auf Entdeckungsreise zu gehen. In den 80 Pagoden an der Hafenkante auf dem großzügigen Gelände der Marina ist zudem neues Zubehör zu entdecken, und in der modernen Ausstellungshalle können sich die Besucher in Experten-Vorträgen, Workshops und Vorführungen beraten und inspirieren lassen.