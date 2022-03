Jérôme de Metz, Chairman und CEO von Beneteau betonte in einer Stellungnahme: “2021 war ein besonders intensives Jahr, was die menschlichen, industriellen, kommerziellen und logistischen Herausforderungen angeht, die unsere Teams erfolgreich gemeistert haben.“ So sei es trotz der zahlreichen operativen Schwierigkeiten gelungen, den Plan ‘Let’s Go Beyond’ mit seinen drei Kernsäulen Marketing, Industrie und neue Geschäftsbereiche weiter vorantreiben und wieder auf einen profitablen Wachstumskurs einzuschwenken. Die konsolidierten Umsatzerlöse der Gruppe stiegen im Jahresvergleich um fast 12 % auf 1,23 Mrd. Euro, wobei die Bootssparte mit 85 % den Löwenanteil des Umsatzes erwirtschaftete, der sich auf 1,04 Mrd. Euro belief und ebenfalls um 12 % anstieg. Die Rentabilität, gemessen am Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, verbesserte sich im Jahresverlauf um mehr als 250 %. Der gesamte Nettogewinn (nach Steuern) in den beiden Geschäftsbereichen Boote und Wohnungsbau belief sich auf 73,4 Millionen Euro.

Bootsmarken sind Wachstumsmarkt Delphia soll das Segment der See- und Flussschifffahrt neu definieren. (Foto: Delphia Yachts / Groupe Beneteau) Zudem konnten alle Bootsmarken im Jahr 2021 ein Wachstum erzielen, wobei das Motorbootsegment mit einem Plus von 17,5 % und die Segelbootflotte mit einem Zuwachs von 18,1 % die Haupttreiber waren. Die amerikanischen Marken des Unternehmens – Four Winns, Wellcraft, Scarab und Glastron – profitierten von der Neupositionierung und den Vertriebsinitiativen und erzielten 2021 ein Wachstum von 50 %. Für die Saison 2022 hat der Hersteller mehr als 20 neue Modelle angekündigt und die Marke Delphia im Segment der Motorboote für die Schifffahrt auf Seen und Flüssen neu positioniert, darunter auch Modelle mit Hybrid-Elektroantrieb. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Baureihe von Power-Cats der Marke Prestige angekündigt. Das erste Modell soll auf dem Yachtfestival in Cannes Premiere feiern. Die M 48 ist das erste Modell einer neuen Baureihe von Prestige (Bild: Prestige Yachts / Groupe Beneteau)) Darüber hinaus wird erwartet, dass der neue Geschäftsbereich Boating Solutions von Beneteau weiter wachsen und sich entwickeln wird und 2022 240 Millionen Euro umfasst: Das betrifft die Digital Marke Band of Boats, den Finanzierer SGB Finanzen, im Charterbereich die beiden Unternehmen Dream Yacht Charter und Navigare Yachting, die Bootsclubs Your Boat Club und Beneteau Boat Club, wo mit mindestens fünf neuen US-Standorten im Jahr 2022 geplant sind und die Yachthäfen der Marke Your Boat Club.

Spezialisierung der Produktionskapazitäten Teil der Strategie ist es, die Produktionsstätten der Gruppe nach Größe und Art der produzierten Boote zu spezialisieren, wozu auch die Erweiterung und Modernisierung der französischen Werke gehört. Im Jahr 2022 erwarb Beneteau außerdem zwei Werften in Portugal und unterzeichnete einen Zuliefervertrag mit Magic Yachts in Tunesien, an dem das Unternehmen auch beteiligt ist. Zudem sollen die Spezialisierungen der Produktionskapazität für Motorboote bis zu 40 Fuß in enger Abstimmung mit den Werken in Polen und den Vereinigten Staaten verstärkt werden. Anfang dieses Monats kündigte das Unternehmen die Umbenennung seiner italienischen Anlage in Groupe Beneteau Italia an. Sie soll sich auf die Produktion größerer, hochwertiger Modelle konzentrieren.