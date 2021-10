Gründl stärkt Bereich E-Mobilität

Deutliches Zeichen dafür war u.a. der Dialog E-Mobilität im Rahmen der Gründl ON-Water Tage Ende September in der Hamburger Speicherstadt. Interessenten konnten sich hier vor Ort vom Gründl-Team und einem Fachmann des großen deutschen E-Motoren Herstellers Torqeedo vor Ort informieren und hatten die Möglichkeit zur Probefahrt auf einem Tornado 6 Meter RIB, das von einem Torqeedo Deep Blue 50 E-Außenborder angetrieben wird.

Setzt verstärkt auf elektrische Bootsantriebe: Richard Gruendl, Geschäftsführer von Gruendl Bootsimport. (Foto: C. Schneider)

„Wir wollen da auf der Höhe der Zeit sein. Ich glaube, dass die Elektromotoren die Zukunft sein werden“, erklärt Richard Gründl seine Motivation, sich in diesem Bereich verstärkt zu engagieren und ergänzt: „Wir sehen z.B., dass Jeanneau auf diesem Gebiet Entwicklungen vorantreibt, die sicher in den nächsten Jahren marktreif sein werden“. Gründl beobachtet in Norddeutschland zudem eine gestiegene Nachfrage: „Bisher war die Nachfrage nach elektrischen Antrieben in Süddeutschland mit den regulierten Seen sicher größer als bei uns in Norddeutschland, wo unser Unternehmen angesiedelt ist (Bönningstedt bei Hamburg – Anmerkg. d. Redaktion). Wir stellen aber seit einiger Zeit auch hier eine steigende Nachfrage nach elektrischen Bootsmotoren fest.“