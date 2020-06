Gründl wird Delphia-Motoryacht- Händler

Ab sofort nimmt Gründl Bootsimport Motorboote und Motoryachten von Delphia Yachts aus Polen in das Angebotsportfolio auf. Auf der nach eigenen Angaben größten Freizeitbootwerft Polens werden in modernen Produktionsstätten rund 1250 Motorboote jährlich produziert. Polen gilt als größte Bootsbaunation Europas. Die Marke ist Teil des Portfolios der französischen Beneteau-Gruppe zu der z.B. die Marken Beneteau, Jeanneau, Glastron oder Wellcraft gehören. Gründl Bootsimport aus Bönninstedt bei Hamburg ist seit vielen Jahren offizieller Jeanneau-Vertragspartner und wurde mehrfach in Folge mit der Auszeichnung „Jeanneau-Dealer of the Year“ in den Motorboot-Kategorien ausgezeichnet.