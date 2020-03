HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL 2020 abgesagt

Die Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg hat am 12. März 2020 und sodann am 15. März 2020 Allgemeinverfügungen erlassen, die zunächst bis zum 30. April 2020 Veranstaltungen auch mit geringer Teilnehmerzahl verbieten. Mit Kabinettsbeschluss vom 10.03.2020 hat die Schleswig- Holsteinische Landesregierung ebenfalls das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen beschlossen. Zusätzlich wurden am 23.03.2020 verschärfende Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen beschlossen. Eine Verlängerung dieser Maßnahmen ist nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht auszuschließen.

Deshalb hat sich die Messeleitung unter Berücksichtigung der Interessen der Aussteller, entschlossen, das HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL 2020 abzusagen. „Wir könnten in keiner Weise Sicherheit garantieren. Das ist keine Basis, auf der sich das Yachtfestival planen lässt. Über allem muss die Gesundheit der Besucher, Aussteller und unserer Mitarbeiter stehen. An zweiter Stelle steht Planungssicherheit für unsere Partner“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. „Letztlich konnte es nur eine Entscheidung geben, mit der wir unserer Verantwortung allen Beteiligten gegenüber gerecht werden. Diese haben wir schweren Herzens getroffen.“