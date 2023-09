Hamburg Yachtfestival: Erfolgreiche Premiere an der Elbe

Das Hamburg Yachtfestival, das neue “Fest für den Bootssport” in Wedel vom 8. bis 10. September, kam bei Besuchern und Ausstellern gut an. Das perfekte Wetter lockte zahlreiche Menschen in den Hamburger Yachthafen.

Der verspätete Hochsommer in Norddeutschland sorgte für rund 10.000 Besucher im Hamburger Yachthafen. Die In-Water Boat Show war genauso ein Anziehungspunkt, wie die über 80 Programmpunkte auf zwei Bühnen und auf dem Wasser. An den beiden Partyabenden wurde bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert. Das Yachtfestival bot für alle etwas, egal ob Einsteiger oder Experte und egal ob Segler oder Motorbootfahrer. Drei Tage lang wurde vom 8. bis 10. September das neue Fest für den Bootsport im Hamburger Yachthafen gefeiert. Am Freitagmorgen eröffnete Magdalena Finke, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein bei strahlend blauem Himmel das erste Hamburg Yachtfestival mit einem langen Ton aus dem Schiffshorn. In ihrer Eröffnungsansprache unterstrich sie ihre Unterstützung für die Initiative eines neuen maritimen Marktplatzes und Treffpunkts für Bootsportler an der Elbe.

Veranstalter Heiko Zimmermann von der Yachtfestival 365 GmbH, resümierte nach drei intensiven Tagen, die von langen Nächten begleitet wurden: „Die Premiere war ein voller Erfolg. Die Menschen suchen nach Gelegenheiten, sich zu treffen, sich auszutauschen und Neues auszuprobieren. Dies konnte ich an den strahlenden Gesichtern tagsüber, den vielen positiven Gesprächen und der ausgelassenen Stimmung am Abend in der Partyhalle deutlich erkennen. Unser innovatives Konzept für ein großes Fest für den Bootssport, welches Ausstellung, InWater-Bootmesse, Vorträge, Vorführungen, ein Kinderprogramm, Mitmach-Aktionen, einen maritimen Flohmarkt und großartige Abendveranstaltungen vereint, ist aufgegangen. Ich bin erfreut, dass bei unserer ersten Veranstaltung mehr als 50 Aussteller unserem Ruf gefolgt sind und sich bereits für das nächste Jahr erneut anmelden möchten. Dies gilt auch für unsere Partner, die einstimmig begeistert sind. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren den Hamburger Yachthafen zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Bootsportbegeisterte zu entwickeln. In diese Richtung haben wir bereits erfolgreich den ersten Schritt gemacht.” Eine Podiumsdiskussion auf der Bühne zum Thema Wassersport auf der Elbe. Foto: Yachtfestival 365 Auf den Stegen im Osthafen flanierten Bootsinteressierte, um die ausgestellten Boote von Marken wie Jeanneau, Dehler, Tide, Elling, Drago, Delphia, Karnic, ZAR, Sterk, Grand, Candela oder Quicksilver zu besuchen oder eine Probefahrt auf der Elbe zu unternehmen.

Der Deutsche Segler-Verband traf mit seinem Schnuppersegel-Angebot an der Wasser-Eventfläche einen Nerv. Die angebotenen Mitsegelgelegenheiten auf einem Segelwanderkutter und einer Segelyacht waren stets ausgebucht, sowohl für Segelinteressierte als auch für Kinder. Besonders aufregend waren die Vorführungen der Segelschule Well-Sailing, bei denen Live-Rettungsaktionen von Bord aus durchgeführt wurden. Ebenso zogen die Expertenvorführungen von Oliver Ochse zum richtigen Trimmen einer Rennyacht am Steg die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und erwiesen sich als wahre Publikumsmagneten. Die Experten-Vorträge zum Thema Sicherheit an Bord auf der CKA-Safety-Day-Bühne im Hafenvorfeld des Club der Kreuzer-Abteilung waren ebenfalls stark frequentiert und stießen sowohl bei Motorbootfahrern als auch bei Seglern auf großes Interesse.