Hamburg Yachtfestival in Wedel

Organisiert und veranstaltet wird die Messe von der Agentur Yachtfestival 365, die auch das Hamburg ancora Yachtfestival in Neustadt i.H. organisiert, unter der Leitung des ehemaligen Hanseboot-Projektleiters Heiko Zimmermann. Die Messe soll lt. Veranstalter in den nächsten Jahren zum Treffpunkt für Wassersportbegeisterte in Hamburg, an der Elbe und der Nordsee werden. Klein, fein & im und am Wasser Neben einer noch kleinen, aber feinen InWater Boat Show mit namhaften Bootsmarken wie Jeanneau, Dehler, Tide, Elling, Drago, Delphia, Karnic, ZAR, Sterk, Grand, Candela und Quicksilver, werden um die Halle 2 bekannte Dienstleister sowie Ausrüstungs- und Zubehöranbieter ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Mit der Drago 750, wird auch eine Motorboot-Weltpremiere auf dem Wasser zu erleben sein.

Erfahrenes Messeteam: Die Agentur Yachtfestival 365 unter Leitung des ehemaligen Hanseboot Projektleiters Heiko Zimmermann (Mitte li. – am Steuerrad) organisiert und veranstaltet Deutschlands größte InWater Boat Show, das Hamburg ancora Yachtfestival an der Ostsee. (Foto: Yachtfestival365 / Michael Zapf) Rahmenprogramm mit Flohmarkt und Live-Musik Ein großes Rahmenprogramm mit zwei Bühnen und Aktivitäten auf dem Wasser rundet das Tagesangebot perfekt ab. Für Segelinteressierte werden Schuppersegeln für Kinder und Erwachsene vom Deutschen Seglerverband, angeboten. Zudem finden informative Vorträge auf der Bühne statt und Experten stehen vor Ort für Beratungen zur Verfügung. Der Club der Kreuzerabteilung hat sich mit den „CKA safety Days“ das Thema „Sicherheit auf dem Wasser“ auf den Stander geschrieben. Spannende und nützliche Vorträge zum Thema Sicherheit an Bord richten sich gleichermaßen an Motorbootfahrer und Segler, Einsteiger und Experten. Der Hamburger Segel-Verband zusammen mit dem Segler-Verband Schleswig- Holstein veranstalten am Freitagvormittag eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und Tourismus zum Thema Wassersport auf der Elbe. Zum Thema Nachhaltigkeit findet von 8.00 bis14.00 Uhr ein maritimer Flohmarkt in Halle 4 statt.