Das Gelände des Bootsimporteurs und Zubehör-Händlers Gründl in Bönningstedt bei Hamburg

Hochwertiges Zubehör, Motoren, Segel und Motorboote der Marke Jeanneau, Prestige, Delphia und von vielen weiteren Marken, sowie gepflegte Gebrauchtboote finden Bootsliebhaber und alle, die es werden wollen, auf der Hausmesse des großen, norddeutschen Boots- und Zubehörhändlers. Kompetente Beratung gibts natürlich inklusive. Auf den rund 11.000m² Firmengelände, finden Wassersportliebhaber alles was das Herz begehrt, inkl. Ladengeschäft, Bootsaustellung, Service-Werkstatt sowie Winter- und Sommerlager.

Klar, dass auch wieder jede Menge renommierte Marken mit am Start sind und auch Schnäppchenjäger hier eine gute Gelegenheit finden, attraktive Sonderangebote zu nutzen. Doch auch die maritime Branche bleibt von den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine nicht unberührt: “Die Welt steht gerade Kopf und wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine…”, so Geschäftsführer Richard Gründl und hat sich daher spontan dazu entschlossen, zu helfen: “Wir werden während unserer 64. Hausmesse eine Spendenaktion für die zivilen Opfer des unsäglichen Krieges veranstalten und spenden 1% des Umsatzes aus unserem Online-Shop und dem Ladengeschäft an die Betroffenen der Ukraine-Krise.” Im Anschluss an die Aktion, will Gründ über die Höhe der Spende informieren.