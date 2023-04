Hausmesse und maritimer Flohmarkt in Werder

Der Sloepen-Spezialist von der Havel, das Partner-Unternehmen Kielwasser – Feine Boote, ist natürlich auch mit von der Partie.

Am Wochenende den 6. und 7. Mai in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr öffnen Schütze Bootshandel und Kielwasser ihre Tore für Bootsliebhaber und alle, die es werden wollen. Über 40 Boote der Marken Interboat, Van Vossen, Drago, Phantom und Saver stehen zur Besichtigung und natürlich auch zum Kauf auf dem Betriebsgelände in der Adolf-Damaschke-Straße 56/58 in 14542 Werder bereit. Wer noch in dieser Saison in See stechen will, findet attraktive Eröffnungsangebote gerade bei den trailerbaren Kajütbooten in bekannter und beliebter Schütze-Manier.