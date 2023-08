HISWA te Water in Lelystad

Ca. 250 Austeller und 400 Boote und Yachten warten auf die Besucher.Während der Messe werden die größten Yachten an der Promenade festgemacht sein. Das Catering liegt in diesem Jahr in den Händen des international renommierten Maison van den Boer. Die Organisation hat außerdem einen Exklusivvertrag für die Lieferung von Bernardus-Weinen abgeschlossen. Neben den Booten wird es mehrere Plätze geben, auf denen Experten verschiedene Wartungstechniken und nautische Tricks vorführen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Funsportarten.

Qualitäts-Yachten aus den Niederlanden

Gerade die niederländische Top-Werften nutzen die HISWA te Water und stellen ihre neuesten Modelle vor. Dazu gehören Wajer Yachts, Holterman Shipyard, Sturiër Yachts, Steeler Yachts, De Alm, Linssen Yachts, Van der Heijden Yachts, Saffier Yachts, KM Yachtbuilders und Altena Yachts. Diese Yachten sind mit den neuesten Trends in der Innenausstattung und den modernsten Technologien ausgestattet. Darüber hinaus sind auch die bekannten ausländischen Marken durch ihre Händler und Importeure vollständig vertreten.