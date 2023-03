INSA Flensburg erweitert ihr Konzept

Die INSA begibt sich in größeres Fahrwasser. Die Crew arbeitet an einer erweiterten Neuauflage, denn vom 15. bis 17. September 2023 soll die Ausstellungsfläche in der Flens-Arena weiter ausgebaut und eine zusätzliche neue Inwater Boat-Show in der Innenförde etabliert werden.