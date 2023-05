Interboot: 2024 statt neun noch fünf Tage

Interboot: Stand von Hanse, Bavaria im Hintergrund. Foto: Interboot

Weniger Personaleinsatz, Ressourceneinsparungen und geringere Kosten bei vollem Programm: Das erhofft sich eine große Mehrheit der befragten Aussteller der Interboot Friedrichshafen durch eine Komprimierung der Laufzeit von neun auf fünf Tage. „Was immer mal wieder diskutiert wurde, hat sich noch nie so eindeutig wie bei der aktuellen Befragung niedergeschlagen. Damit richtet die Interboot ihre Segel ab 2024 neu aus und wird an fünf statt an neun Tagen ablegen“, resümiert Messegeschäftsführer Klaus Wellmann. Abgestimmt haben Vertreterinnen und Vertreter aller Branchensegmente von Motor- und Segelboot, über Zubehör bis hin zum Funsportbereich.

Schon länger Debatte über Verkürzung

Die Diskussion ist keine Neue. Schon seit vielen Jahren gibt es die Debatte über eine Verkürzung der internationalen Wassersport-Ausstellung am Bodensee. „Personal ist überall knapp und schwer zu finden. Mitarbeitende über einen Zeitraum von neun Tagen im Einsatz zu haben und dann noch über zwei Wochenenden ist aufwendig in der Organisation und erfordert hohe Ressourcen“, weiß Projektleiter Felix Klarmann, der die aktuelle Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Viele Betriebe stellt das vor allem nach der Corona-Pandemie vor eine große Herausforderung.