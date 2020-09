Interboot Branchengespräch: Nachfrage und Wachstum

Sonja Meichle, Vizepräsidentin des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft und Geschäftsführerin von Ultramarin in Kressbronn, stellte fest: „Der Kunde möchte aufs Wasser.“ Und das hat sich nach dem Lockdown in der Nachfrage nach Motorbooten, Segelschiffen, Ausrüstung, Zubehör und Funsportprodukten bemerkbar gemacht.

Vinzenz Batt, Geschäftsführer des Schweizerischen Bootbauerverbandes, sprach in Friedrichshafen von einem Rekordjahr in allen Belangen. Die Nachfrage bei Händlern und Werften sei extrem groß und führe dazu, dass vielerorts händeringend nach Fachleuten gesucht werde. „Bootsbauer sind derzeit stark gefragt“, beschrieb Vinzenz Batt beim Interboot-Branchengespräch die Situation der Wassersportbranche in der Schweiz.

Nicht nur deshalb sei die Präsenz der Unternehmen auf der Internationalen Wassersport-Ausstellung in Friedrichshafen extrem wichtig. Peter Grimm ist mit seinem Unternehmen Brunnert-Grimm AG mit mehreren Motorbootmarken seit bald sechs Jahrzehnten auf der Interboot vertreten. „Wir sind in guten wie ebenso in schwierigen Zeiten in Friedrichshafen dabei“, sagte Peter Grimm. „Der Verkauf von Schiffen läuft hier gerade sehr gut“, zog auch er ein positives Fazit. Ähnliches berichtete Karsten Baas, General Manager von Hanse aus Greifswald: „Wir verzeichnen ein ausgesprochen gutes Jahr“, erklärte er mit Blick auf die guten Verkaufszahlen seines Unternehmens.