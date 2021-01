Insgesamt waren es bis Ende 2020 übrigens bereits 85.591 Personen, die seit der DGzRS-Gründung am 29. Mai 1865 aus Seenot gerettet oder aus Gefahrensituationen auf See befreit wurden. Das entspricht in etwa der gesamten Bevölkerung Gießens oder Flensburgs.

So verteilen sich die Einsatzzahlen auf die Küsten: