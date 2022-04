Jubiläum: Zehn Jahre Leidenschaft für Boote

Alles aus einer Hand ist das Motto: Service, Wartung und Instandsetzungen führen die Fachkräfte in der Werkstatt natürlich im Hause durch. Bodenseenautic ist Vertragspartner der bekannten Motorenmarken Yanmar, Volvo Penta, Volkswagen Marine sowie Mercruiser und Mercury. Aber auch Bootsmotoren anderer Marken bekommen hier den fachgerechten Service. Wer vom eigenen Boot träumt, kann sich auch in Sachen Finanzierung an den Fachbertrieb aus Konstanz wenden: Zusammen mit dem Partner Best Credit 24 finden die Boots-Spezialisten vom Bodensee eine maßgeschneiderte Finanzierung und auch die richtige Bootsversicherung kann sofort vermittelt werden.

Schon die Vertretungen der Boots- und Motoren-Marken, die Bodenseenautic unter seiner Flagge führt, sagen aus: Qualität wird hier großgeschrieben. Klingende Namen wir Invictus, Windy, Stingray oder Marex lassen die Augen von Motorbootliebhabern leuchten, aber auch die schicken Elektro-Boote der Marke Rand oder die Racer aus der Carbonfaser-Schmiede SAY zeigen die Exklusivität der Bootsmarken. Doch damit nicht genug: Ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis bieten z.B. die Bootsmarken Eolo aus Italien und die robusten Maxima Boats, so dass bei Bodenseenautic wohl jeder „sein“ Boot findet. Damit nicht genug: Water-Toys, Aquascooter und Bordfahrräder bietet der Shop von bodenseenautic an, und wer die Reise an Land fortsetzen will, findet mit den Mooveo Campern von Nautic-Camper das passende Gefährt.

Umsehen und sich ausführlich beraten lassen können sich die Kunden in der Firmenzentrale in der Hegner Straße in Konstanz-Dettlingen. Interessierte, Motorbootliebhaber und Freunde der Firma sind hier herzlich zur Jubiläumsfeier in die Firmezentrale am Wochenende vom 23. bis zum 24. April 2022, von 10.00 bis 18.00 Uhr eingeladen. Für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt,

Aber auch in einem einzigartigen Ambiente in der Motorworld Böblingen am Graf-Zeppelin-Platz präsentiert das Unternehmen Boote aus seinem Portfolio. Yachtservice, Bootscharter und Hafen sowie eine Seetankstelle sind in Konstanz-Wallhausen direkt am See in der Uferstraße 28 angesiedelt.