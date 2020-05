Klappbrücke kracht unkontrolliert herunter

Am Samstag, 16. Mai 2020, kam es in Maassluis beinahe zur Katastrophe, als wahrscheinlich einer der Hydraulikzylinder brach, die das bewegliche Element in der horizontalen halten soll. Glücklicherweise hatten alle Boote die Durchfahrt bereits passiert, als das Brückenteil zurück in die Aufnahmen krachte.

Erst im letzten Herbst fanden Wartungsarbeiten an der Brücke statt. Die Ursache des Unglücks soll nun ermittelt werden. Die Reparaturarbeiten werden wahrscheinlich mehrere Wochen dauern.