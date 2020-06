König Willem-Alexander kauft 2-Millionen-Yacht

Bislang musste sich die fünfköpfige Königsfamilie mit der Wajer 38 begnügen. Nun sollte die größere Wajer 55 her. Diese wurde 2016 eingeführt, misst 16 Meter und wird von Wayer Yachts als „kleinste Superyacht der Welt“ betitelt. Ihr Design stammt aus dem Hause Sinot, die Architektur von Vripack. Alles made in Netherlands also.

Zur Ausstattung gehören unter anderem vier Schlafplätze, Pantry, Nasszelle, vier Sonnenliegen an Deck und drei Volvo Penta IPS 650 mit je 480 PS.