Diese Schritte erfolgen, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung des Stadtrats von Plymouth um die Schaffung eines Freihafens in der Region spannende Expansionspläne angekündigt hatte. Die neue Investition soll dazu beitragen, diese Pläne zu unterstützen und die nationalen und internationalen maritimen Fähigkeiten zu stärken, die in Plymouth und in der weiteren Region des Südwestens vorhanden sind.

Ryan Harrison, ein Partner von KPS Mid-Cap Investments, sagte: “Wir freuen uns über diese bedeutende Investition in Princes Yachts, ein führendes Unternehmen in der globalen Luxusyachtbranche mit einer ikonischen Marke, die in der britischen Tradition verwurzelt ist, einer bemerkenswerten und wachsenden Produktpalette und einem weltweiten Ruf für Qualität und Innovation. Die Investition von KPS wird den Wachstumskurs von Princess beschleunigen und zahlreiche Investitionen in die Zukunft finanzieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den bestehenden Aktionären von Princess, mit Chief Executive Officer Antony Sheriff, dem Führungsteam und den talentierten Mitarbeitern von Princess Yachts.”