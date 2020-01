Le Boat bietet neue Konditionen

Mit dem Versprechen, überall und jederzeit kostenlos Hausboot fahren zu können und gleichzeitig eine maximale Rentabilität aus der Partnerschaft zu ziehen, vermarktet Le Boat das Eignerprogramm ab sofort stärker als bisher als Investionsprogramm. Denn die Anlage in das Eignerprogramm bringt neben der kostenlosen Nutzung am Ende möglicherweise auch einen Gewinn mit sich, abhängig von zum Beispiel Finanzierung und Mehrwertsteuererstattung. Das Programm bietet maximale Sicherheit und birgt laut LeBoat kein Risiko, denn alle wirtschaftlichen Parameter sind vollkommen transparent. Aufgrund der fixierten Einnahmen, der vereinbarten Übernahme der operativen Kosten durch Le Boat und des garantierten Rückkaufwertes für die Horizon-Boote, weiß der Eigner von Anfang an, was er bekommt. Die neuen Konditionen sehen jetzt garantierte, monatlich ausgezahlte Mieteinnahmen pro Jahr von acht Prozent des Kaufpreises vor statt wie bisher sieben Prozent. Unabhängig davon, ob das Boot vermietet ist oder nicht oder von der Eigennutzung des Eigners. Auch wurde die Laufzeit nun auf acht Jahre verlängert, was bedeutet, dass der Eigner länger Geld bekommt. Zusätzlich sichert Le Boat einen Rückkaufwert von 50 Prozent auf Horizon-Boote zu statt wie bisher 45 Prozent.

” Wir verwalten und vermieten das Boot für unseren Eigner und kümmern uns auch um Reparaturen, Wartungsarbeiten, Versicherungs- und Liegeplatzgebühren des Bootes. So kann er nur den Urlaub genießen und braucht sich um nichts kümmern”, sagt Maike Baer vom Le Boat Eignerprogramm.