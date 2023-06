Das Ganze ist schon logistisch eine außerordentliche Herausforderung für die Veranstalter, die aber auch in diesem Jahr wieder erfolgreich bewältigt wurde. Und auch das Wetter spielte mit: Strahlender Sonnenschein, ruhige See, blauer Himmel und Temperaturen über 20 Grad boten perfekte Bedingungen, um in der traumhaften Umgebung die unterschiedlichsten Boote zu ntesten, zu fahren, zu vermessen und auch kritisch zu beäugen.

Axopar präsentierte den Prototypen einer elektrisch angetriebenen Axopar 25 für erste Testfahrten.

Messen, testen, fragen, fahren. Mehr als 40 internationale Fachjournalisten, ließen sich die neuesten Modelle der finnischen Bootsbauer genau erklären.

An drei Tagen hatten die Pressevertreter die Gelegenheit, pro Tag in je sieben ca. einstündigen Slots Boote über ein Online-System im Vorwege zu buchen und dann zu fahren. Wer es genau wissen wollte, konnte auch ein Boot für mehrere Slots buchen, um auf längeren Strecken und wechselnden Bedingungen in langsamer oder schneller Fahrt zu prüfen, was es auf sich hat mit dem neuen Modell der Werft, wo die Stärken liegen oder auch Möglichkeiten zur Verbesserung gegeben sind.

Finnmaster zeigte die Softtop-Version der beliebten T9

Scheuen mussten die finnischen Bootsbauer und Werften diese Leistungsschau nicht. Boots- und Yachtbau hat in Finnland eine Jahrhunderte alte Tradition und manche Werft ist bereits seit mehreren Generationen am Markt erfolgreich. Und so lieferten die Bootsbauer aus dem hohen Norden auch wieder jede Menge Gründe dafür ab, dass Boote aus Skandinavien auch in Deutschland eine hohe Reputation und einen ausgezeichneten Ruf haben.