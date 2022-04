LIONTRON Lithium-Batterie für Querstrahlruder

Der Akku ist den herstellerangaben zufolge mit 12,5 kg außerdem wesentlich leichter als die bleierne Konkurrenz. Weiterhin liefert der LIONTRON-Akku eine stabile Spannung – auch bei extremen Belastungen. Eine kurzzeitige Stromabgabe meistert der seetaugliche Stromspeicher ebenso problemlos wie hohen Dauerentladestrom. Dabei bietet die Batterie ein hohes Maß an Sicherheit, da sie auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) basiert und so nicht zum Ausgasen neigt und keine Explosions- oder Brandgefahr besteht. Zudem seien die Akkus absolut wartungsfrei, so der Hersteller.

Querstrahlruder ziehen starke Ströme und stellen hohe Ansprüche an die Akkus

Mit mehr als 3000 Zyklen, auch bei regelmäßig tiefer Entladung, sool der Hochstromakku langfristig ein zuverlässiger Begleiter an Bord sein. Beim Umrüsten im Boot kann der neue LIONTRON-Akku eins zu eins die Bleisäureakkus ersetzen, ohne dass eine Änderung der Lade- oder Entladestruktur vorgenommen werden muss. In den Wintermonaten liegen die meisten Boote in der Werft oder werden im Wasser nur wenig genutzt, die geringe Selbstentladung von etwa 3 % pro Monat bzw. rund 10 % pro Jahr bei Lagerung oder Nichtnutzung trägt ebenfalls dazu bei, dass die Hochstrom-Akkus optimal für den nautischen Einsatz geeignet sind. Sie sind für 1.348,92 EUR ab sofort im Fachhandel erhältlich.