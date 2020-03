Magdeboot als Boots- und Freizeit „Elborado“

Mehr als nur den puren Bootssport bietet die Messe Magdeboot vom 13. bis zum 15. März in Magdeburg an der Elbe. Zwar stehen natürlich traditionell Motor- und Segelboote sowie -yachten, Hausboote, Charterangebote, Zubehör, Wassertourismus und vieles mehr im Blickpunkt., aber daneben gibt es auch wieder einen eigenen Outdoor-Bereich, in dem all jene auf ihre Kosten kommen, bei denen das Abenteuer an Land beginnt, oder aber nach dem Bootsausflug weitergeht.