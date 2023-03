Magdeburg lädt zur MAGDEBOOT

Große Bühne auf der MAGDEBOOT 2023: Die große mitteldeutsche Boots- und Wassersportmesse zeigt vom 10. bis 12. März in den Magdeburger Messehallen und auf dem Außengelände die Trends und Neuheiten vom Segelboot bis zur Luxusjacht. Auch ein breites Freizeit- und Funsportangebot auf und am Wasser können die Gäste an drei Messetagen auf insgesamt mehr als 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche entdecken und erleben. Die MAGDEBOOT öffnet ab Freitag, 10. März, bis Sonntag, 12. März, täglich von 10 bis 18 Uhr.