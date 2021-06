Masterplan Freizeitschifffahrt vorgestellt

Großes Deutsches Wasserstraßennetz In Deutschland gibt es ein umfangreiches Netz an Bundeswasserstraßen. Während Nord-Ostsee-Kanal, Elbe, Donau oder Rhein in erster Linie dem Güterverkehr dienen, steht bei einem Gros der Binnenwasserstraßen die Freizeitnutzung im Vordergrund. Das Potenzial ist groß: Insgesamt summieren sich die Binnenwasserstraßen auf rund 7.300 Kilometer Länge – das entspricht in etwa der Entfernung zwischen Berlin und Peking. Hinzu kommen weitverzweigte Nebenflüsse und unzählige Seen. Die Zahl der Freizeitboote steigt seit Jahren kontinuierlich. Der Masterplan Freizeitschifffahrt soll Freizeitbedürfnisse und Ökologie miteinander verzahnen, um die Wasserwege mit modernen Konzepten noch attraktiver und nachhaltiger zu machen. Grundlage ist ein intensiver Dialog zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Verbänden und Unternehmen, der im März 2020 mit einer Regionalkonferenz in Oranienburg startete. Vorausgegangen war der Masterplan Binnenschifffahrt aus dem Jahr 2019, der den Fokus auf die Berufsschifffahrt gelegt hatte.

Arbeit der Verbände war erfolgreich Dem Plan war ein jahrelanges Ringen um die Finanzierbarkeit und die konkrete Umsetzung auch in Verbindung mit der WSV-Reform vorangegangen. Insbesondere die Verbände, ganz vorne der Deutsche Motoryachtverband, haben intensiv an den Beratungen teilgenommen und durch konstruktive Mitarbeit bewirken können, dass der Freizeitschifffahrt eine hohe Priorität beigemessen wird. Die Arbeit und die Argumente der Verbände haben so dazu beigetragen auch in der Wahrnehmung von Behörden und Politik die Einsicht in die Bedeutung der Freizeitschifffahrt für erholungssuchende Bürger, den Tourismus, die an den Wasserstraßen ansässigen Vereine und die maritime Wirtschaft u.v.a. zu verankern, und zu einem Paradigmenwechsel der ursprünglich vordringlich auf Einsparungen und Renaturierung ausgelegten Maßnahmen zu führen.

Minister Scheuer betonte: „Ob Segelboot, Motorboot oder Hausboot – wer auf dem Wasser unterwegs ist, erlebt Freiheit, Natur und Lebensfreude pur. Die Corona-Pandemie und ein neues Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit haben einen regelrechten Boom beim Wassersport ausgelöst. Deutschlands Ausgangslage ist dafür aber auch spitze: Im Gebiet um Müritz, Havel und Spree liegt das größte zusammenhängende Wassersportrevier Europas. Mit dem Masterplan Freizeitschifffahrt bauen wir die Infrastruktur weiter aus und bringen Freizeit und Ökologie noch besser in Einklang. Davon wird das gesamte System Wasserstraße profitieren – damit auch nachfolgende Generationen am, mit und auf dem Wasser leben können.“ boot-Project Director Petros Michelidakis begrüßt Masterplan Die Maßnahmen des Masterplans Freizeitschifffahrt wurde von boot-Düsseldorf Project Director Petros Michelidakis in der an die Pressekonferenz anschließenden Podiumsdiskussion ausdrücklich begrüßt. Laut Michelidakis sind starke Zuwächse im Bootsbau über die letzten fünf Jahre zu verzeichnen. Michelidakis verwies zudem auf notwendige Investitionen in Bezug auf die Infrastruktur und die Notwendigkeit der Anpassungen für eine nachhaltige Ausrichtungen. Einer Umfrage zufolge ist die Nachhaltigkeit im Bereich des Bootsbaus und der Antriebe einer der wichtigsten Faktoren im Bootsbau. Der boot-Director verweist zudem auf die Wichtigkeit des Wassersports und seiner Vielfalt für den Tourismus. So sei die Zahl der Charterboote im Laufe der letzten fünf Jahre um 25 Prozent von ca. 60.000 auf ca. 75.000 gestiegen. In diesem Zusammenhang erwartet Michelidakis auch eine staatliche Förderung des Wassertourismus.