Fabian Bez, seit 1. Oktober CEO bei Torqeedo, hat einen großen Prozess angestoßen, um die Strategie des Unternehmens für die Zukunft zu diskutieren. „Wir werden mehr als nur ein Produkt sein“, verspricht er. Vor allem Service und ganze Systeme werde Torqeedo stärker in den Fokus nehmen. Das Auftreten neuer Wettbewerber findet Bez gut: „Das ist ein Zeichen, dass der Markt wirklich zu wachsen beginnt.“

Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verwaltung sind nun unter einem Dach vereint. 8000 Quadratmeter sind zwar nicht viel mehr als vorher – aber die Produktionslinien wurden optimiert. Für die Travel-Linie etwa können nunmehr 700 statt bisher 350 Motoren in einer Woche produziert werden – bei gleicher Manpower.

Elektrische Power für Süß- und Salzwasser aus Bayern – Torqeedo ist heute Marktführer im Bereich elektrische Bootsantriebe – hier: Torqeedo Deep Blue Außenborder (Foto: Torqeedo)

Dr. Florian Herrmann MdL, Chef der Staatskanzlei in München, war stolz, dass ein Unternehmen aus Bayern Marktführer bei der elektrischen Mobilität auf dem Wasser ist. „Die Energiekrise führt uns vor Augen, dass das Ende des fossilen Zeitalters eingeläutet ist“, betonte der Staatsminister. „Der Markt auf dem Wasser ist unerschlossen.“ Das neue Gebäude strahle Zuversicht aus – in den Standort, das Unternehmen und innovative Produkte. Er stellte auch die hohe Dichte an Fachkräften im Raum München als wichtigen Faktor für den Standort heraus. (vg)

www.torqeedo.com