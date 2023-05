Mercury Experience Days in Deutschland

Über 20 Boote können vom 17. bis 18. Juni 2023 von je 12.00 – 20.00 Uhr im Medienhafen Düsseldorf getestet werden. Mit dabei sind Bootsmarken wie Axopar (Boote Polch), Quicksilver (Sportboot Center Hannover), Bayliner/Zodiac (Wassersportcenter Hopp), Atlantic Marine sowie der Lokalmatador Hellwig Bootsmanufaktur und Raffshore (Cintec) aus Lüttich. Das Thema Angeln spiegelt sich wider in Lund und Ranger/Triton (RheinlandBoote). Letzteres ist eines der besonderen Highlights, ist es doch das Gewinnerboot der diesjährigen World Predator Classic, einer der Top 3 europäischen Angelwettbewerbe, der von Mercury Marine gesponsort wird. Mit dem Offshore-Rennboot Chica wird darüber hinaus das Thema Mercury Racing bespielt.

Und wenn man von Unikaten spricht, ist die Bernico herausstechend. Mit diesem Boot ist nicht nur ein besonderes Premium-Power-RIB im Medienhafen, sondern auch eine besondere Möglichkeit, den Verado V12 600PS Motor in Fahrt zu erleben, der derzeit einzige V12-Motor, der als marines Antriebssystem verfügbar ist.

boot Düsseldorf ist Partner

Schaut man sich das Line-Up der Hersteller, Marken und Händler genauer an, fällt auf, dass die meisten bereits im Januar in den Messehallen der boot Düsseldorf bestaunt werden konnten. So ist es auch kein Wunder, dass die boot Partner der Mercury Experience Days ist.

„Die boot und Mercury verbindet eine langjährige, sehr positive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Immer wieder hat Mercury die weltweit größte Wassersportmesse genutzt, um neue Entwicklungen und Innovationen einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Kombination aus Vorstellung der Boote und Motoren im Januar auf der Messe und Ausprobieren im Juni im Medienhafen in Düsseldorf hat für Motorbootfahrer tolle Synergieeffekte. Erst informieren und dann selbst testen“ erläutert Petros Michelidakis, Director boot Düsseldorf, die Partnerschaft.